Prozess gegen Häfn-Stammgast wird wiederholt

„Er wollte mich beschützen“

Tatort Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf: Ein beliebter Treffpunkt in der Suchtmittelszene. Und so auch für Kurti P., der seit seinem 13. Lebensjahr drogensüchtig ist. „Wir haben Bier getrunken und wollten Kokain konsumieren“, erinnert sich eine Zeugin im Wiener Landl zurück. Aus dem Nichts hätte sie ein Syrer angestänkert. „Der war ziemlich beeinträchtigt. Er wollte Drogen und wir haben ihm keine gegeben. Ich weiß nur, dass ich ein Messer gesehen hab‘. Er ist auf mich zugekommen und ich wollte weglaufen“, versucht die 38-Jährige trotz Erinnerungslücken zu rekonstruieren.