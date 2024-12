28 Jahre in Haft: „Ich habe dort Familie gefunden“

Vom Heim in die Haft

„Ich schätze, dass ich 1982/83 ins Heim gekommen bin. Die Polizei und die Fürsorge sind in die Schule gekommen und haben mich mitgenommen.“ Der Kontakt zu seiner Mutter und den Geschwistern sei abgerissen. Danach setzte es für den Mandanten von Elmar Kresbach eine Haftstrafe nach der anderen. Den Hauptschulabschluss holte er in der Justizanstalt Stein in Krems (NÖ) nach. Dort lernte er auch Koch und Kellner. Wegen der zahlreichen Vorstrafen fand er jedoch nie Arbeit – wenn er einmal kurze Zeit auf freiem Fuß war.