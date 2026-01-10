Parkstrafen-Anwalt nun selbst im Visier der Justiz

Am 1. Jänner 2026 ist in Österreich ein neues Gesetzespaket in Kraft getreten, das die sogenannte Parkplatz-Abzocke durch missbräuchliche Besitzstörungsklagen unterbinden soll. Durch die Einführung einer Sonderbemessungsgrundlage wird der Anwaltstarif auf rund 100 Euro gesenkt. Außerdem wurden die Gerichtsgebühren, in denen die Klage in der ersten Verhandlung endet, auf 70 Euro halbiert bzw. 35 Euro im Fall der Zurückziehung der Klage vor Zustellung an den Beklagten. Zudem ist nun auch bei Besitzstörungsstreitigkeiten der Instanzenzug bis zum Obersten Gerichtshof möglich.