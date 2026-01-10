Parkstrafen-Anwalt nun selbst im Visier der Justiz

Mit seinen nervtötenden 400-Euro-Abmahnungen bei Besitzstörungen sorgte ein deutscher Jurist für gehörigen Unmut. Jetzt sind auch er und weitere Beschuldigte aus der Szene mit Anzeigen und einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren konfrontiert.
Die „Krone“ berichtete in einer Vielzahl von Fällen über die unverschämten Forderungen nach Besitzstörungen, die in den letzten Jahren regelrecht zu einem Wirtschaftszweig floriert sind. Mittels Abmahnschreiben durch Kanzleien, die auf „Parkplatz-Abzocke“ spezialisiert sind, wurden Falschparker zur Zahlung von rund 400 Euro aufgefordert – nur dann wird von einer Besitzstörungsklage Abstand genommen.
Angst vor kostspieligen Gerichtsverfahren
Viele Menschen bezahlten aus Angst vor einem kostspieligen Gerichtsverfahren. Letztlich rief das umstrittene System die Politik auf den Plan, seit 1. Jänner 2026 gelten endlich neue Regeln.
Langfristig wollen wir Geschädigte dabei unterstützen, unrechtmäßig bezahlte Beträge von den Verantwortlichen zurückzufordern.
Anwalt Felix Eggenburg
Bild: zVg
Jetzt könnte das Pendel zurückschlagen: Wie die „Krone“ erfahren hat, droht den Abmahnern nun selbst ein rechtliches Nachspiel. Denn nach Anzeigen zweier Wiener Rechtsanwaltskanzleien ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Wien unter anderem gegen Besitzwacht-Geschäftsführer Stefan S. und den deutschen Anwalt Oliver Luesgens – es gilt die Unschuldsvermutung.
Am 1. Jänner 2026 ist in Österreich ein neues Gesetzespaket in Kraft getreten, das die sogenannte Parkplatz-Abzocke durch missbräuchliche Besitzstörungsklagen unterbinden soll. Durch die Einführung einer Sonderbemessungsgrundlage wird der Anwaltstarif auf rund 100 Euro gesenkt. Außerdem wurden die Gerichtsgebühren, in denen die Klage in der ersten Verhandlung endet, auf 70 Euro halbiert bzw. 35 Euro im Fall der Zurückziehung der Klage vor Zustellung an den Beklagten. Zudem ist nun auch bei Besitzstörungsstreitigkeiten der Instanzenzug bis zum Obersten Gerichtshof möglich.
Die Vorwürfe haben es in sich, denn es geht um mutmaßlichen Beweismittelbetrug, bei dem Gewerbsmäßigkeit im Raum steht, und um (versuchte) Erpressung – beides wird von den Beschuldigten scharf zurückgewiesen. Angesprochen auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn meint Luesgens: „Es ist der hinlänglich bekannte Versuch der Stimmungsmache durch einen anderen Anwalt gegen mich.“ Er sehe die Vorgänge als alten Rachefeldzug und gehe davon aus, dass das Ermittlungsverfahren gegen ihn selbstverständlich eingestellt werde.
Wurden bei Halterabfragen die Fristen eingehalten
Die gegenständlichen Anzeigen betreffen den Parkplatz vor dem damals geschlossenen Ausflugslokal Sophienalpe in Wien-Penzing, wo eine Parkgebühr zu entrichten gewesen wäre. Jene, die das dortige Schild ignorierten, wurden von Anwalt Luesgens zur Zahlung von 395 Euro aufgefordert. Bei einem von Rechtsanwalt Dominik Prankl vertretenen Ausflügler flatterte eine Besitzstörungsklage ins Haus.
