Brisantes Urteil: Kein „Freibrief“ für Vereine!

Wann ist ein Verein ein Verein? Und wann dürfen Helfer ehrenamtlich arbeiten, ohne dass eine Sozialversicherungspflicht besteht? Ein Fall aus Kärnten hat nun den Verwaltungsgerichtshof beschäftigt, der sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Die Antworten könnten für freiwillige Arbeiten noch zum Problem werden!