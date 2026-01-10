Brisantes Urteil: Kein „Freibrief“ für Vereine!

Bangen nach Neuschnee: Lawinen-Wochenende droht!
Warnstufe 4 möglich
Wann ist ein Verein ein Verein? Und wann dürfen Helfer ehrenamtlich arbeiten, ohne dass eine Sozialversicherungspflicht besteht? Ein Fall aus Kärnten hat nun den Verwaltungsgerichtshof beschäftigt, der sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Die Antworten könnten für freiwillige Arbeiten noch zum Problem werden!
Schon seit 2006 wird im Sommer der idyllische Sonnegger See in Unterkärnten zum Treffpunkt musikbegeisterter Fans – was als kleines Event begann, entwickelte sich zum Acoustic Lakeside, einer mehrtägigen Großveranstaltung, die Tausende Fans anlockt und nur mit der Hilfe von vielen Unterstützern auf die Beine gestellt werden kann.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.