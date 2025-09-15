Unsicher, keine Kontrolle: Orbán ätzt gegen Wien

Der ungarische Premier Viktor Orbán hat Österreichs Hauptstadt zum Negativbeispiel in Sachen Sicherheit erklärt. Wien hätte neben anderen europäischen Metropolen die Kontrolle verloren. Der Rechtsnationale zeichnete dabei ein blutiges Bild.
„In Wien, Berlin, Stockholm und Paris liegt die öffentliche Sicherheit in Schutt und Asche“, behauptet der Orbán am Montag in einem Posting auf Facebook. Orbán sagte weiter, „Migrantenbanden“ würden heute die Bevölkerung in diesen Städten „terrorisieren“. Bombenanschläge und Morde seien „an der Tagesordnung“. Er bezog sich auf zehn Jahre Flüchtlingskrise.
Orbán erinnerte weiter daran, dass Ungarn seit zehn Jahren „sich selbst und ganz Europa vor der illegalen Migration mit seinem Grenzzaun schützt“. Jahrelange Forderungen der ungarischen Regierung, die EU solle für die Kosten der Grenzsicherung aufkommen, blieben bisher unerfüllt.
Orbán will Land „ohne Migranten“
Ungarn sei ein Land „ohne Migranten“, eines der sichersten Länder Europas, beteuerte der Premier, der sich im kommenden Frühjahr einer Parlamentswahl stellt, weiter. „Wir haben die Südgrenze geschlossen, und nur jener darf ungarischen Boden betreten, den wir hereinlassen.“
Orbán kritisierte erneut die Brüsseler „Bürokraten“, die Migration managen wollen, anstatt diese zu stoppen. Die ungarische Regierung werde auch in Zukunft „Brüssel widersprechen“ und ein „migrantenfreies Ungarn“ bewahren, betonte der Premier. Budapest wurde zuletzt auf EU-Ebene dafür kritisiert, eine Großzahl von Schleppern freigelassen zu haben.
Umfrage: Wien ist sicherer als Budapest
Im „Safety Index“, einer großen Erhebung der Online-Datenbank Numbeo für Reisende zu den sichersten Städten Europas, liegt Wien aktuell nur auf Platz 36. Budapest liegt hingegen weit abgeschlagen auf Rang 59 – damit allerdings immer noch vor Berlin, Stockholm und Paris. Laut aktueller Kriminalstatistik hat Österreichs Hauptstadt vor allem mit sogenannten „Systemsprengern“ ein Problem.
An Wiens „Problemplätzen“ gelten sogenannte Verbotszonen:
Österreichs Innenminister Gerhard Karner bezeichnete den Bereich der Jugendkriminalität als „Sorgenkind“. Die Anzeigen mit Tatverdächtigen im Alter von zehn bis 14 Jahren haben sich in den vergangenen Jahren bundesweit verdoppelt. Der Anteil der nicht österreichischen Tatverdächtigen in diesem Bereich liegt bei 48 Prozent.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.