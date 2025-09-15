Unsicher, keine Kontrolle: Orbán ätzt gegen Wien

Umfrage: Wien ist sicherer als Budapest

Im „Safety Index“, einer großen Erhebung der Online-Datenbank Numbeo für Reisende zu den sichersten Städten Europas, liegt Wien aktuell nur auf Platz 36. Budapest liegt hingegen weit abgeschlagen auf Rang 59 – damit allerdings immer noch vor Berlin, Stockholm und Paris. Laut aktueller Kriminalstatistik hat Österreichs Hauptstadt vor allem mit sogenannten „Systemsprengern“ ein Problem.



An Wiens „Problemplätzen“ gelten sogenannte Verbotszonen: