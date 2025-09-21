Vorteilswelt
Glamour in Athen

Prinzessin Chrysi verzaubert bei Traumhochzeit

Royals
21.09.2025 17:46
Prinzessin Chrisy, die Ehefrau von Prinz Nikolaos von Griechenland, verzauberte auf der Hochzeit ...
Prinzessin Chrisy, die Ehefrau von Prinz Nikolaos von Griechenland, verzauberte auf der Hochzeit ihres Bruder in himmeblau!(Bild: VAFEIADAKIS ARISTIDIS / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

Bei der glamourösen Hochzeit ihres Bruders Pavlos Vardinogiannis, einem der erfolgreichsten Unternehmer Griechenlands, und Katerina Birbili am Samstag in Athen zog Prinzessin Chrysi (44) alle Blicke auf sich. Mit ihrer makellosen Erscheinung avancierte sie zur unangefochtenen Stil-Queen.

An der Seite ihres Mannes, Prinz Nikolaos, und in Anwesenheit von Königin Anne-Marie nahm Chrysi in der ersten Reihe Platz – und ließ die ohnehin schon luxuriöse Feier zu einem royalen Mode-Moment werden.

Prinzessin Chrysi von Griechenland
Prinzessin Chrysi von Griechenland(Bild: VAFEIADAKIS ARISTIDIS / Action Press/Sipa / picturedesk.com)
Prinzessin Chrysi von Griechenland
Prinzessin Chrysi von Griechenland(Bild: VAFEIADAKIS ARISTIDIS / Action Press/Sipa / picturedesk.com)

In einem makellosen Satin-Cape-Kleid von Markarian (Preis: 3.790 US-Dollar) verzauberte die 44-Jährige Gäste und Fotografen gleichermaßen – und katapultierte sich endgültig in die A-Liga der bestgekleideten Royals. 

Hier ist ein Post des Modehauses, das das Kleid an einem Model zeigt: 

Rauschender Applaus
Die Trauung von Pavlos und Katerina, die sich nach zweijähriger Beziehung das Ja-Wort gaben, war dem Magazin „Hola!“ zufolge eine meisterhafte Inszenierung: ein imposanter Blumenbogen aus roten Blüten und Eukalyptus, ein elegantes Brautkleid mit tiefem Rückenausschnitt und ein rauschender Applaus von rund 250 Gästen.

Zeremonie in Athen
Griechischer Ex-Prinz heiratete Reeder-Tochter
08.02.2025

Zauber der Liebe spürbar
Mitglieder der High Society, der Wirtschaftselite und der Politik gaben sich die Ehre – darunter auch Herzogin Nomikou Theodoridi und Tourismusministerin Olga Kefalogianni. 

Nach der feierlichen Zeremonie führte eine Blaskapelle das Brautpaar und die Gäste zum Bankett. Dort erwartete sie ein Abend voller Musik, Tanz und ausgelassener Freude – ein Fest, das den Zauber der Liebe spürbar machte.

Prinz Nikolaos, dessen erste Ehe mit Tatiana Ellinka Blatnik in die Brüche ging, und die Tochter aus einer der reichsten griechischen Reeder-Familien haben selbst erst im Februar geheiratet. Für sie war die Hochzeit vermutlich damit noch schöner, da sie so frische Erinnerungen geweckt hat. 

Prinz Nikolaos und Prinzessin Chrysi nach ihrer Vermählung – die Zeremonie fand in einer kleinen ...
Prinz Nikolaos und Prinzessin Chrysi nach ihrer Vermählung – die Zeremonie fand in einer kleinen orthodoxen Kirche unterhalb der Akropolis, dem Wahrzeichen von Athen, statt.(Bild: AFP/SPYROS BAKALIS)

Monarchie 1974 abgeschafft
Zu den Gästen gehörte auch die ehemalige Königin Spaniens, Sofia. Sie ist die Tante des Bräutigams. Die Monarchie in Griechenland war im Jahr 1974 per Volksabstimmung abgeschafft worden.

