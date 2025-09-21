Vorteilswelt
Heimspiel in Leogang

Zwei Pinzgauer sind bärtige Europameister

Salzburg
21.09.2025 19:00
Ein echter Sieger-Bart: Justin Rasser aus Rauris
Ein echter Sieger-Bart: Justin Rasser aus Rauris(Bild: Saalfelden-Leogang/Michael Geissler)

156 Männer mit besonders schönen Bärten reisten dieses Wochenende aus ganz Europa in den Salzburger Pinzgau, genauer nach Leogang. Dort fand nämlich die Bart-Europameisterschaft statt. Dabei konnten zwei Lokalmatadore über die Goldene jubeln. 

Nach der Bart-Weltmeisterschaft im Jahre 2015 richtete Leogang nun die Bart-Europameisterschaft 2025 aus. Insgesamt 156 Teilnehmer aus zehn Ländern nahmen teil. In drei Ober-Kategorien wurden die Bärte eingeteilt: Schnauzbärte, Kinn- und Backenbärte sowie Vollbärte. Und in 21 Unterklassen ging es dann um den Titel.

Stolzer Sieger: Franz Zehentner
Stolzer Sieger: Franz Zehentner(Bild: Saalfelden-Leogang/Michael Geissler)

Zwei Goldene und zwei Silberne
Besonders erfreulich: Zwei Lokalmatadore aus dem Pinzgau holten sich mit ihrer Gesichtsbehaarung die Goldene. Justin Rasser aus Rauris hatte für die Jury den schönsten und eindrucksvollsten Vollbart mit gestyltem Oberlippenbart. Und Franz Zehentner aus Leogang, Obmann der hiesigen Musikkapelle, zeigte den schönsten Vollbart-Business Bart.

Franz Eder kann sich über den Vize-EM-Titel freuen
Franz Eder kann sich über den Vize-EM-Titel freuen(Bild: Saalfelden-Leogang/Michael Geissler)

Mit Lukas Schmiderer aus Zell am See und Franz Eder, ebenfalls aus Leogang, gab es auch zwei Vize-Europameistertitel. 

