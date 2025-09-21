Zwei Pinzgauer sind bärtige Europameister

Nach der Bart-Weltmeisterschaft im Jahre 2015 richtete Leogang nun die Bart-Europameisterschaft 2025 aus. Insgesamt 156 Teilnehmer aus zehn Ländern nahmen teil. In drei Ober-Kategorien wurden die Bärte eingeteilt: Schnauzbärte, Kinn- und Backenbärte sowie Vollbärte. Und in 21 Unterklassen ging es dann um den Titel.