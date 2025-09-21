Zwei Pinzgauer sind bärtige Europameister

156 Männer mit besonders schönen Bärten reisten dieses Wochenende aus ganz Europa in den Salzburger Pinzgau, genauer nach Leogang. Dort fand nämlich die Bart-Europameisterschaft statt. Dabei konnten zwei Lokalmatadore über die Goldene jubeln.
Nach der Bart-Weltmeisterschaft im Jahre 2015 richtete Leogang nun die Bart-Europameisterschaft 2025 aus. Insgesamt 156 Teilnehmer aus zehn Ländern nahmen teil. In drei Ober-Kategorien wurden die Bärte eingeteilt: Schnauzbärte, Kinn- und Backenbärte sowie Vollbärte. Und in 21 Unterklassen ging es dann um den Titel.
Zwei Goldene und zwei Silberne
Besonders erfreulich: Zwei Lokalmatadore aus dem Pinzgau holten sich mit ihrer Gesichtsbehaarung die Goldene. Justin Rasser aus Rauris hatte für die Jury den schönsten und eindrucksvollsten Vollbart mit gestyltem Oberlippenbart. Und Franz Zehentner aus Leogang, Obmann der hiesigen Musikkapelle, zeigte den schönsten Vollbart-Business Bart.
Mit Lukas Schmiderer aus Zell am See und Franz Eder, ebenfalls aus Leogang, gab es auch zwei Vize-Europameistertitel.
Kommentare
