WSG-Coach: „Schiris waren heute wirklich schlecht!

Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Wenn so ein Tor nicht gegeben wird in der österreichischen Bundesliga, dann kenne ich mich nicht mehr aus. Es wird dann (in der VAR-Stellungnahme der Bundesliga; Anm.) wieder alles schöngeredet, Selbstbeweihräucherung vom Allerfeinsten. Wenn ein Schiedsrichter in den ersten sieben Minuten vier Gelbe Karten gibt, auch für beide Trainer, dann ist es eine Themenverfehlung für mich. Das war einfach nicht korrekt, wie der Schiedsrichter das Spiel angegangen ist und uns in so vielen Phasen, in so vielen 50:50-Situationen absolut benachteiligt hat. Dann spreche ich von zwei verlorenen Punkten. Weil wir haben unsere Topleistung heute gebracht, aber das verlange ich auch von den Schiedsrichtern. Wenn wir schlecht waren, gebe ich das zu – aber die waren heute wirklich schlecht.“