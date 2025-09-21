Vorteilswelt
2. Liga – 7. Runde

Hattrick! Conateh schießt Amstetten zu 3:0-Sieg

Fußball National
21.09.2025 17:56
Alieu Conateh
Alieu Conateh(Bild: GEPA)

SKU Amstetten hat am Sonntag zum Abschluss der 7. Runde der 2. Liga gegen den Kapfenberger SV nach einem Hattrick von Alieu Conateh einen 3:0-Heimsieg gelandet!

Der 18-jährige gambische Leihspieler von den Grasshoppers Zürich traf in der 4., 26. und 39. Minute.

Die Amstettener verbesserten sich sieben Punkte hinter Leader St. Pölten auf Rang vier, die Kapfenberger sind punktgleich Fünfter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
