Hattrick! Conateh schießt Amstetten zu 3:0-Sieg

LIVE: Mehr Krampf als Spiel bei GAK gegen Rapid!
Bundesliga im TICKER
SKU Amstetten hat am Sonntag zum Abschluss der 7. Runde der 2. Liga gegen den Kapfenberger SV nach einem Hattrick von Alieu Conateh einen 3:0-Heimsieg gelandet!
Der 18-jährige gambische Leihspieler von den Grasshoppers Zürich traf in der 4., 26. und 39. Minute.
Die Amstettener verbesserten sich sieben Punkte hinter Leader St. Pölten auf Rang vier, die Kapfenberger sind punktgleich Fünfter.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.