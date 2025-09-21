Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nordische Kombination

ÖSV-Fünffachsieg bei Olympia-Test in Predazzo!

Ski Nordisch
21.09.2025 17:59
Stefan Rettenegger
Stefan Rettenegger(Bild: Tröster Andreas)

Beim Sommer-Grand-Prix-Bewerb der Nordischen Kombination in Predazzo haben die ÖSV-Männer einen Fünffachsieg gefeiert!

0 Kommentare

Stefan Rettenegger führte das heimische Quintett am Sonntag beim Test vor den Olympischen Winterspielen im Februar 2026 in Italien vor Franz-Josef Rehrl, Paul Walcher, Johannes Lamparter und Thomas Rettenegger an. „Das hat richtig viel Spaß gemacht. Es fühlt sich unglaublich cool an“, sagte Stefan Rettenegger nach dem letzten Bewerb des Sommer-Grand-Prix.

„Schauen, dass wir auch im Winter Fünffachsieg hinbringen!“
„Jetzt werden wir noch konzentriert trainieren und dann schauen wir, dass wir auch im Winter einen Fünffachsieg hinbringen“, ergänzte Rettenegger, der sich mit zwei Erfolgen bei zwei Teilnahmen auch den Gesamtsieg im Sommer-Grand-Prix sicherte.

„Wir sind auf dem richtigen Weg!“
Cheftrainer Christoph Bieler war sehr zufrieden, ordnete aber ein: „Man muss es richtig einschätzen. Es ist Sommer und wir sind auf Rollskiern. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.“ Rehrl stellte auf der neuen Olympia-Schanze mit einem Satz auf 139,5 m den Schanzenrekord auf.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
113.939 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
107.494 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
99.450 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2208 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1380 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1265 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Mehr Ski Nordisch
Nordische Kombination
ÖSV-Fünffachsieg bei Olympia-Test in Predazzo!
Olympia-Generalprobe
Risiko zu groß: ÖSV zieht Springerinnen zurück
Tschofenig-Freundin
Sturz und Verletzung: Nächstes Skisprung-Drama!
Krone Plus Logo
Olympia-Generalprobe
„Adler“ bereit für Spiele, Predazzo ist Baustelle
Kolleginnen reagieren
„Uns fehlen die Worte!“ Frust nach Pinkelnig-Drama

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf