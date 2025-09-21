ÖSV-Fünffachsieg bei Olympia-Test in Predazzo!

„Wir sind auf dem richtigen Weg!“

Cheftrainer Christoph Bieler war sehr zufrieden, ordnete aber ein: „Man muss es richtig einschätzen. Es ist Sommer und wir sind auf Rollskiern. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.“ Rehrl stellte auf der neuen Olympia-Schanze mit einem Satz auf 139,5 m den Schanzenrekord auf.