Evenepoel holt drittes Zeitfahr-Gold in Folge!

UAE Emirates stellt Rekord an Saisonsiegen auf

Abseits der Weltmeisterschaften in Ruanda stellte UAE Emirates mit dem Gesamtsieg des US-Amerikaners Brandon McNulty bei der Luxemburg-Rundfahrt einen Rekord an Saisonsiegen auf. Bisher teilte sich die Mannschaft des vierfachen Tour-de-France-Gewinners Tadej Pogacar die Bestmarke mit der Equipe Colombia-HTC, die 2009 85 Mal reüssierte.