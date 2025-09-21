Nie mehr zu Pietro: Nach Pleite wird Haus verkauft

Auf eine Übernahme wird gehofft. Um 800.000 Euro ist das Lokal zu haben. „Inder, Chinesen und Österreicher haben reges Interesse daran, aber auch die Bank will viel Geld zurück“, verrät ein Insider. Denn all das Geld soll verschwunden sein. Die genaue Höhe der Schulden ist noch nicht bekannt. Inhaber der eingetragenen Einzelfirma ist Peter Thomas Mitterer.