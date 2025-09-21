Vorteilswelt
Endgültiges Aus

Nie mehr zu Pietro: Nach Pleite wird Haus verkauft

Kärnten
21.09.2025 12:01
Da Pietro: Jahrzehntelang ein beliebtes Lokal in der St. Veiter Straße in Klagenfurt. Doch nun ...
Da Pietro: Jahrzehntelang ein beliebtes Lokal in der St. Veiter Straße in Klagenfurt. Doch nun gibt es keine Zukunft mehr für das italienische Ristorante.(Bild: Tragner Christian)

Generationen kehrten im Ristorante in Klagenfurt ein; wegen der Pleite ist das Haus um 800.000 Euro zu haben. 

0 Kommentare

Jahrzehntelang war das italienische Speiselokal Da Pietro in der St. Veiter Straße in Klagenfurt ein Garant für schmackhaftes Essen und freundlichen Service, seit Mitte Juli jedoch ist der Traditionsbetrieb in Konkurs.

Der Juniorchef ist kurzfristig untergetaucht. Jetzt steht fest: Pizzeria-Ristorante Da Pietro sperrt nie mehr auf.

Einstiges Stammteam: Peter Mitterer junior und senior mit Sigi Möstl, Klaus Kernberger und Miro ...
Einstiges Stammteam: Peter Mitterer junior und senior mit Sigi Möstl, Klaus Kernberger und Miro Filipovic.(Bild: Tragner Christian)

Auf eine Übernahme wird gehofft. Um 800.000 Euro ist das Lokal zu haben. „Inder, Chinesen und Österreicher haben reges Interesse daran, aber auch die Bank will viel Geld zurück“, verrät ein Insider. Denn all das Geld soll verschwunden sein. Die genaue Höhe der Schulden ist noch nicht bekannt. Inhaber der eingetragenen Einzelfirma ist Peter Thomas Mitterer.

Insolvenzverwalter Robert Levovnik hat viel zu tun. Fest steht bereits, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Forderungen zu erfüllen.

Ein Dutzend Mitarbeiter betroffen
Zwölf Dienstnehmer sind vom Konkurs betroffen; sie sind vom Insolvenz-Entgelt-Fonds bis Jänner abgesichert. Die meisten Kellner waren mehr als drei Jahrzehnte bei Pietro angestellt. Um sie werben andere Traditionsbetriebe.

Der Seniorchef wird seit Wochen im Krankenhaus betreut.

Der bekannte Pietro-Kellner Sigi Möstl, der schon in einem Film mit Michael Douglas zu sehen war, hat indessen an einem Casting teilgenommen – vielleicht ist er bald in einem Film über Partisanen zu sehen.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Kärnten

