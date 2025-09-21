Ist das AMS mit der „Sozialhilfe neu“ überfordert?

Das AMS soll also ab Anfang 2027 auch noch weitere 36.000 Klienten betreuen. Wiens AMS-Chef Winfried Göschl hat erst im März gegenüber der „Krone“ bestätigt, dass es Probleme beim Datenaustausch mit anderen Behörden gibt. Göschl: „Wir verfügen in Österreich über kein einheitliches IT-System für diese Zwecke. Die EDV-Systeme des AMS sind in den letzten 40 Jahren gewachsen. Jetzt stehen wir aber vor der Herausforderung, dass wir diese historisch gewachsenen Systeme nicht einfach problemlos ablösen oder schnell modernisieren können.“