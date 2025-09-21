Vorteilswelt
Drama am Predil See

68-Jährige stürzte beim Wandern bei Tarvis ab: Tot

Kärnten
21.09.2025 18:05
Junge Steinböcke beobachten auf der Cima die Terrarossa die Alpinisten – unweit von ihnen zieht ...
Junge Steinböcke beobachten auf der Cima die Terrarossa die Alpinisten – unweit von ihnen zieht der Predil See Ausflügler an. Samstag fand dort jedoch eine Frau den Tod.(Bild: Kogler Christina Natascha)

Einen schmalen Weg im steilen Gelände am Predil See, auch Raibler See genannt, wollten zwei Österreicherinnen nehmen. Doch einen Sturz überlebte eine 68-Jährige nicht.

0 Kommentare

Wer auf die Cima di Terrarossa nahe Tarvis wandern will – und das machen viele Kärntner –, kommt am Predil See vorbei. Beim idyllischen Bergsee ist am Samstag eine Österreicherin tödlich verunglückt.

Zwei Frauen wollten die Natur genießen und nahmen den schmalen Weg auf der Südseite des Sees, stürzten jedoch im steilen und ungesicherten Gelände und rutschten etwa 60 Meter über den Hang.

Kurz vor 18 Uhr waren am Samstag die Einsatzkräfte zum Unfallort alarmiert worden.
Kurz vor 18 Uhr waren am Samstag die Einsatzkräfte zum Unfallort alarmiert worden.(Bild: Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino)

Noch an der Unfallstelle soll die 68-Jährige laut Berichten italienischer Medien ihren Verletzungen erlegen sein. Ihre 63-jährige Freundin wurde vom Helikopterteam geborgen und ins Spital gebracht. Die Feuerwehr brachte die verstorbene Alpinistin per Boot über den See.

Schlechtes Schuhwerk mit glatten Sohlen
An der Stelle war es laut der Rettungskräfte schon öfter zu Unfällen gekommen, zudem sollten die beiden Österreicherinnen – ob sie aus Kärnten stammen, wurde noch nicht bestätigt – schlechtes Schuhwerk mit glatten Sohlen getragen haben.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
