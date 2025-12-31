So viele haben „zwischen den Jahren“ Geburtstag

Ich selbst habe am 4. Jänner Geburtstag. Da ist es nicht so einfach, ein rauschendes Fest auf die Beine zu stellen – so kurz nach dem Jahreswechsel kommt niemand so recht in Partylaune, oder die Freunde und Verwandten sind gar alle noch im Weihnachtsurlaub. Ich glaube daher, die Beschwerden all jener nachvollziehen zu können, die zwischen Weihnachten und Silvester geboren wurden, und sich um die alleinige Aufmerksamkeit betrogen fühlen.