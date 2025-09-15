Vorteilswelt
Nach Wizz-Air-Aus

Zieht auch Ryanair Flieger vom Wiener Airport ab?

Wirtschaft
15.09.2025 11:29
Erst kürzlich reduzierte Ryanair die Flotte in Wien von 19 auf 18 Flugzeuge.
Erst kürzlich reduzierte Ryanair die Flotte in Wien von 19 auf 18 Flugzeuge.(Bild: AFP/PAU BARRENA)

Ein nächstes Beben am Flughafen Wien kündigt sich an. Denn laut Insidern stellt die irische Billiglinie Ryanair ebenfalls Flüge wegen der hohen Standortkosten auf den Prüfstand und könnte sie streichen. Es passt ins Bild: Aus Deutschland, Spanien und Frankreich zieht Ryanair bereits Maschinen ab. Dafür bringt sich eine andere Airline für die Verbindungen in Stellung ...

0 Kommentare

Der Flughafen Wien wird den Billigairlines zu teuer. Gebühren und hohe Abgaben drücken auf die Gewinne der Fluglinien und machen den Standort unrentabel, nur Frankfurt und München sind in der EU noch teuer. Zuletzt verkündete die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air den Rückzug und verlagert unter anderem nach Bratislava. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass auch die größte Low-Cost-Airline am Wiener Standort, die irische Ryanair, reagieren könnte und Flugverbindungen streicht.

Peter Stadlmüller
Peter Stadlmüller
Deutschland Spanien Frankreich Wien
Ryanair Flughafen Wien

