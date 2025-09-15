Zieht auch Ryanair Flieger vom Wiener Airport ab?

Der Flughafen Wien wird den Billigairlines zu teuer. Gebühren und hohe Abgaben drücken auf die Gewinne der Fluglinien und machen den Standort unrentabel, nur Frankfurt und München sind in der EU noch teuer. Zuletzt verkündete die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air den Rückzug und verlagert unter anderem nach Bratislava. Nun verdichten sich die Anzeichen, dass auch die größte Low-Cost-Airline am Wiener Standort, die irische Ryanair, reagieren könnte und Flugverbindungen streicht.