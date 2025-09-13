Kritik in roten Reihen: Babler „zur Räson bringen“

„Schmerzhafte Sanierungen“

„Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen, die uns die Vorgängerregierung eingebrockt hat, sind schmerzhaft. Damals wurde Geld aus dem Fenster geworfen, als gäbe es kein Morgen. Ohne die Sozialdemokratie wären die Einschnitte bei Familien, Pensionisten und bei den arbeitenden Menschen noch drastischer. Wir haben es in den Verhandlungen geschafft, einen fairen Beitrag der Banken, der Immo-Riesen und Energiekonzerne durchzusetzen. Denn breite Schultern müssen mehr beitragen. Doch schwere Zeiten erfordern auch schwere Entscheidungen, wie bei den Pensionen“, äußert sich SPÖ-Bundesparteigeschäftsführer Klaus Seltenheim auf Anfrage der „Krone“ zur Kritik. Als SPÖ habe man die Forderung durchgesetzt, dass nicht alle Pensionen pauschal gekürzt werden.