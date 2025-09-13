Hilfsgüter als Kriegswaffe: Wer hungert Gaza aus?

„Sie schlugen und folterten uns, hungerten uns systematisch aus. Während wir winzige Portionen Pitabrot oder Reis bekamen, kaum Wasser, tafelten sie wie die Könige.“ So beschreibt Tal Schoam, die österreichisch-israelische Geisel im Interview mit der „Zeit“ seinen Alltag im Verlies der islamistischen Terrororganisation Hamas. „Über der Erde habe ich massenhaft Hilfspakete gesehen. Trotzdem behaupteten sie, es gebe nichts. Gleichzeitig kochten sie üppig. Sie logen uns ins Gesicht.“