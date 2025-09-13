Versäumter Hausarztbesuch kann jetzt teuer werden

Die Arbeit in den Ordinationen wird immer mehr, weil die Patienten älter und die Ärzte weniger werden. Wenn dann Termine nicht wahrgenommen werden, ist das für Mediziner teuer und ärgerlich. Jetzt reicht es einem Kassenarzt aus Oberösterreich - er kündigt „Verlustgebühren“ an, wenn Patienten einfach nicht auftauchen.