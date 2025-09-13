Versäumter Hausarztbesuch kann jetzt teuer werden
Wer nicht kommt, zahlt
Die Arbeit in den Ordinationen wird immer mehr, weil die Patienten älter und die Ärzte weniger werden. Wenn dann Termine nicht wahrgenommen werden, ist das für Mediziner teuer und ärgerlich. Jetzt reicht es einem Kassenarzt aus Oberösterreich - er kündigt „Verlustgebühren“ an, wenn Patienten einfach nicht auftauchen.
„Ich will das Geld ja gar nicht kassieren müssen. Es geht mir darum, dass wir den Ordinationsbetrieb ordentlich aufrechterhalten können und die Patienten Disziplin einhalten“ – Hausarzt Stefan Rebhandl aus Klaffer am Hochficht (Oberösterreich) macht Ernst. Schon länger hatte er mit seinem Team darüber diskutiert: Ab 1. Jänner 2026 verrechnet er für einen nicht abgesagten, versäumten Termin 50 Euro.
