15-jähriges Mädchen in Schultoilette bedrängt

Mit Vergewaltigung und Tötung gedroht

Dort hielt er seinem Opfer, als es zu schreien begann, den Mund zu. Der Angreifer hatte die 15-Jährige an den Handgelenken gepackt und gegen die Kabinenwand gedrückt. Schließlich betatschte der Schüler das Mädchen an intimen Stellen und als es versuchte, die Tür zu öffnen und zu flüchten, wurde es zurückgezogen und kam am Burschen zu sitzen.