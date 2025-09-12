Vorteilswelt
Prozess in Wels

15-jähriges Mädchen in Schultoilette bedrängt

Oberösterreich
12.09.2025 16:20
Der Schüler hatte das Mädchen in eine WC-Kabine gelockt und eingesperrt.
Der Schüler hatte das Mädchen in eine WC-Kabine gelockt und eingesperrt.(Bild: Giancarlo_Polacchini)

Ein gerichtliches Nachspiel hatte für einen 15-jährigen Burschen ein Vorfall an einer Welser Schule. Der Bub hatte sein gleichaltriges Opfer auf der Schultoilette eingesperrt, bedrängt, sie an intimen Stellen und an Füßen betatscht und dann auch noch bedroht. Vor Gericht entschuldigte er sich mit 300 Euro.

Der Fluchtversuch misslang, brachte die 15-Jährige in eine für sie noch unangenehmere Situation. Denn die Schülerin einer Welser Bildungseinrichtung landete am Schoß ihres Angreifers, der sie zuvor schon sexuell bedrängt hatte.

Handy vom Opfer gestohlen
Von Anfang an: Der 15-Jährige stahl seiner gleichaltrigen Kollegin das Handy und lief damit zu den Schultoiletten im Erdgeschoß. Das Mädchen lief ihm nach und tappte so in die Falle. Denn der Bursch zog sie in die Toilette, in eine der Kabinen und schloss diese ab.

Mit Vergewaltigung und Tötung gedroht
Dort hielt er seinem Opfer, als es zu schreien begann, den Mund zu. Der Angreifer hatte die 15-Jährige an den Handgelenken gepackt und gegen die Kabinenwand gedrückt. Schließlich betatschte der Schüler das Mädchen an intimen Stellen und als es versuchte, die Tür zu öffnen und zu flüchten, wurde es zurückgezogen und kam am Burschen zu sitzen.

Dieser zog dem geschockten Opfer dann noch die Socken aus, um die Füße zu betasten, ehe er doch aufhörte. Doch er drohte, dass er die 15-Jährige vergewaltigen oder töten werde, falls sie jemandem vom Vorfall erzählt und schickte auch am Abend noch eine Textnachricht, in der er weitere sexuelle Übergriffe androhte.

Vor Gericht geständig
Doch der Vorfall wurde publik und nun stand der Bursch in Wels vorm Jugend-Schöffensenat. Er war geständig, übergab im Gerichtssaal 300 Euro als Entschuldigung an das Mädchen. Die Strafe, vier Monate bedingt und Bewährungshilfe, ist rechtskräftig.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
