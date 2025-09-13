„Keiner in Sicht, der diese zwei schlagen kann“

Die eben zu Ende gegangenen US Open sind natürlich auch bei Österreichs Tennisherren noch Thema. Alles staunt über die Dominanz und Spielweise von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die seit Anfang 2024 ein Exklusivabonnement auf Grand-Slam-Titel haben, insgesamt also acht Stück in Folge gewannen. Wer wird ihre Serie beenden?