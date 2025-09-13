„Keiner in Sicht, der diese zwei schlagen kann“
Österreicher zu Stars
Es ist die aktuell vielleicht brennendste und am heißesten diskutierte Frage im Tennis: Wer kann Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in den kommenden Jahren fordern und deren Grand-Slam-Siegesserie beenden? Die „Krone“ stellte diese Frage Österreichs Daviscupteam und erntete Skepsis.
Die eben zu Ende gegangenen US Open sind natürlich auch bei Österreichs Tennisherren noch Thema. Alles staunt über die Dominanz und Spielweise von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die seit Anfang 2024 ein Exklusivabonnement auf Grand-Slam-Titel haben, insgesamt also acht Stück in Folge gewannen. Wer wird ihre Serie beenden?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.