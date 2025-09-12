„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Raupe Nimmersatt wird eine zehnjährige Fundkatze genannt, die in schlechter Verfassung ins Tierheim kam. Mittlerweile hat sich die Samtpfote durch liebevolle Pflege gut erholt und zeigt ihre verschmuste und sanfte Seite. Sie lebt mit Diabetes und braucht daher spezielles Futter und zweimal täglich Insulin. Das lässt Raupe Nimmersatt aber problemlos über sich ergehen. Für ihren Lebensabend wird ein ruhiges Zuhause mit gesichertem Freigang gesucht. Tel.: 0732/247887.
Roxy liebt das Wasser und kommt sehr gerne zum Schwimmen mit. Auch ansonsten möchte sich die einjährige Mischlingshündin bewegen. Sie wäre die ideale Begleitung für Wanderungen. Mit ihrem sonnigen Wesen würde Roxy jedes Heim bereichern. Tel.: 0664/8485571.
Pezi ist ein Schmusekater, nur auf die Gesellschaft von Artgenossen kann der dreizehnjährige Kater verzichten. Er sehnt sich nach einem Platz, auf dem der Vierbeiner seine Menschen für sich alleine hat. Die Möglichkeit zum Freigang würde sein Leben perfekt machen. Tel.: 0664/8485571.
Alma besitzt ein freundliches Wesen. Nur Kleinkinder sind der sechsjährigen Mischlingshündin nicht geheuer, diese sollten nicht mit ihr zusammenleben. Bei Kleintieren geht der Jagdtrieb mit Alma durch. Tel.: 0664/8485571.
Mau (am Bild) zieht nur im Duo mit Kater Murli um. Die beiden Wohnungskatzen sind fünf Jahre alt und eher vorsichtig im Wesen. Bisher durften die Beiden nicht viel kennenlernen und begegnen Neuem zurückhaltend. Eine ruhige Umgebung und Besitzer mit Einfühlungsvermögen werden gesucht. Tel.: 0732/247887.
Siska landete als Findling im Tierheim und wurde von dort nicht abgeholt. Nun hofft die elfjährige Staffordhündin auf einen guten Platz, wo sie in Einzelhaltung leben darf. Aufgrund einiger Probleme mit dem Bewegungsapparat benötigt Siska regelmäßige chiropraktische Behandlungen sowie täglich Schmerztherapie. Tel.: 0732/247887.
