„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Raupe Nimmersatt wird eine zehnjährige Fundkatze genannt, die in schlechter Verfassung ins Tierheim kam. Mittlerweile hat sich die Samtpfote durch liebevolle Pflege gut erholt und zeigt ihre verschmuste und sanfte Seite. Sie lebt mit Diabetes und braucht daher spezielles Futter und zweimal täglich Insulin. Das lässt Raupe Nimmersatt aber problemlos über sich ergehen. Für ihren Lebensabend wird ein ruhiges Zuhause mit gesichertem Freigang gesucht. Tel.: 0732/247887.