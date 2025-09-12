Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
12.09.2025 15:00
Ob die Hündinnen Roxy und Alma oder Kater Pezi, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob die Hündinnen Roxy und Alma oder Kater Pezi, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Pfotenhilfe Lochen)

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Raupe Nimmersatt – für Katzenfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Raupe Nimmersatt wird eine zehnjährige Fundkatze genannt, die in schlechter Verfassung ins Tierheim kam. Mittlerweile hat sich die Samtpfote durch liebevolle Pflege gut erholt und zeigt ihre verschmuste und sanfte Seite. Sie lebt mit Diabetes und braucht daher spezielles Futter und zweimal täglich Insulin. Das lässt Raupe Nimmersatt aber problemlos über sich ergehen. Für ihren Lebensabend wird ein ruhiges Zuhause mit gesichertem Freigang gesucht. Tel.: 0732/247887.

Roxy – die Treuherzige
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Roxy liebt das Wasser und kommt sehr gerne zum Schwimmen mit. Auch ansonsten möchte sich die einjährige Mischlingshündin bewegen. Sie wäre die ideale Begleitung für Wanderungen. Mit ihrem sonnigen Wesen würde Roxy jedes Heim bereichern. Tel.: 0664/8485571.

Pezi – der Schmuser
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Pezi ist ein Schmusekater, nur auf die Gesellschaft von Artgenossen kann der dreizehnjährige Kater verzichten. Er sehnt sich nach einem Platz, auf dem der Vierbeiner seine Menschen für sich alleine hat. Die Möglichkeit zum Freigang würde sein Leben perfekt machen. Tel.: 0664/8485571.

Alma – die Anhängliche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Alma besitzt ein freundliches Wesen. Nur Kleinkinder sind der sechsjährigen Mischlingshündin nicht geheuer, diese sollten nicht mit ihr zusammenleben. Bei Kleintieren geht der Jagdtrieb mit Alma durch. Tel.: 0664/8485571.

Mau – die Vorsichtige
(Bild: Tierheim Linz)

Mau (am Bild) zieht nur im Duo mit Kater Murli um. Die beiden Wohnungskatzen sind fünf Jahre alt und eher vorsichtig im Wesen. Bisher durften die Beiden nicht viel kennenlernen und begegnen Neuem zurückhaltend. Eine ruhige Umgebung und Besitzer mit Einfühlungsvermögen werden gesucht. Tel.: 0732/247887.

Siska – die Quirlige
(Bild: Tierheim Linz)

Siska landete als Findling im Tierheim und wurde von dort nicht abgeholt. Nun hofft die elfjährige Staffordhündin auf einen guten Platz, wo sie in Einzelhaltung leben darf. Aufgrund einiger Probleme mit dem Bewegungsapparat benötigt Siska regelmäßige chiropraktische Behandlungen sowie täglich Schmerztherapie. Tel.: 0732/247887.

