Entflohener Esel trampelte Hundebesitzerin nieder

Passanten eilten zu Hilfe

Die 41-Jährige stürzte, doch der Esel trat weiter auf sie ein. Passanten kamen der am Boden liegenden Frau zu Hilfe, zerrten den rabiaten Vierbeiner von ihr weg und banden ihn an einen Baum an. Durch die Tritte wurde die Hundebesitzerin leicht verletzt, ihr Tier kam unversehrt davon.