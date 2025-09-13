Vorteilswelt
Aus Stall getürmt

Entflohener Esel trampelte Hundebesitzerin nieder

Oberösterreich
13.09.2025 08:54
Auch als die Frau am Boden lag, gab der Esel keine Ruhe (Symbolbild).
Auch als die Frau am Boden lag, gab der Esel keine Ruhe (Symbolbild).

Schmerzhaft endete die Gassirunde einer 41-Jährigen am Freitagabend in Oberösterreich. Sie war mit ihrem Hund in Aschach an der Donau unterwegs, als sie von einem frei laufenden Esel attackiert und verletzt wurde.

Gegen 21.50 Uhr war die 41-Jährige aus dem Bezirk Eferding mit ihrem Hund in Aschach an der Donau spazieren. Plötzlich bemerkte sie einen Esel, der auf sie zukam. Das frei laufende Grautier dürfte sich vor dem Hund gefürchtet haben und ging auf dessen Besitzerin los.

Passanten eilten zu Hilfe
Die 41-Jährige stürzte, doch der Esel trat weiter auf sie ein. Passanten kamen der am Boden liegenden Frau zu Hilfe, zerrten den rabiaten Vierbeiner von ihr weg und banden ihn an einen Baum an. Durch die Tritte wurde die Hundebesitzerin leicht verletzt, ihr Tier kam unversehrt davon.

Der Eselbesitzer (61) wurde verständigt und brachte den Esel wieder zurück in seinen Stall, aus dem er zuvor ausgebrochen war.

