Neueste Zahlen: Verdiene ich genug für mein Alter?

Wo stehe ich mit meinem Einkommen im Vergleich zu meinen Alterskameraden – verdiene ich mehr oder weniger? Die „Krone“ hat die brandneuen, offiziellen Zahlen und liefert den ultimativen Gehalts-Check für ganz Österreich. Doch Vorsicht: Die Wahrheit könnte Sie verblüffen!
Wir informieren darüber, wie es um die Einkommen der Österreicher je nach Alter tatsächlich steht. Verdienen Sie mehr? Oder etwa weniger? Die Zahlen gibt es für die Beschäftigten insgesamt sowie nur für Frauen und für Männer. Die „Krone“ listet die neuesten amtlichen Fakten in einer übersichtlichen Tabelle auf. Und: Top-Experten geben ihre besten Geheimnisse preis und verraten die effektivsten Strategien für jede Altersgruppe, um das eigene Einkommen sofort nach oben zu treiben.
