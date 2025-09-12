Neueste Zahlen: Verdiene ich genug für mein Alter?

Wir informieren darüber, wie es um die Einkommen der Österreicher je nach Alter tatsächlich steht. Verdienen Sie mehr? Oder etwa weniger? Die Zahlen gibt es für die Beschäftigten insgesamt sowie nur für Frauen und für Männer. Die „Krone“ listet die neuesten amtlichen Fakten in einer übersichtlichen Tabelle auf. Und: Top-Experten geben ihre besten Geheimnisse preis und verraten die effektivsten Strategien für jede Altersgruppe, um das eigene Einkommen sofort nach oben zu treiben.