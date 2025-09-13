Der GAK-Direktor ist ein Linzer Aufstiegsheld!

„Das erste Leiberl meines zweijährigen Sohns Sebastian ist rot, ich bin zu hundert Prozent beim GAK“, stellt der Oberösterreicher Tino Wawra klar, dass sein voller Fokus mittlerweile den Roten aus der Steiermark gilt. „Aber es ist ein besonderes Spiel, immerhin hab ich in Linz gespielt und war als Sportdirektor zweimal Meister und das Gerüst der Mannschaft, die damals aufgestiegen ist, ist mit Ronivaldo, Pirkl, Maranda, Briedl, Strauss und dem jetzigen Sportchef Schösswendter noch da.“