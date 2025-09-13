Der GAK-Direktor ist ein Linzer Aufstiegsheld!

Wer holt im Kellerduell den ersten Ligasieg? Diese Frage vorm Samstag-Krimi BW Linz – GAK (17 Uhr) geht vor allem Konstantin „Tino“ Wawra sehr nahe – immerhin hat der Technische Direktor der Roten zehn Jahre bei den Blauen aus Linz verbracht und sie als Sportchef ins Oberhaus geführt.
„Das erste Leiberl meines zweijährigen Sohns Sebastian ist rot, ich bin zu hundert Prozent beim GAK“, stellt der Oberösterreicher Tino Wawra klar, dass sein voller Fokus mittlerweile den Roten aus der Steiermark gilt. „Aber es ist ein besonderes Spiel, immerhin hab ich in Linz gespielt und war als Sportdirektor zweimal Meister und das Gerüst der Mannschaft, die damals aufgestiegen ist, ist mit Ronivaldo, Pirkl, Maranda, Briedl, Strauss und dem jetzigen Sportchef Schösswendter noch da.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.