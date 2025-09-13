Arzt fordert: „Handy raus aus dem Kinderwagen“

Das Handy in die Hand gedrückt – und schon ist Ruhe. Immer mehr Eltern greifen selbst bei Kleinkindern schon zu einer solchen „Erziehungsmethode“. „Wir leben in einer Zeit, in der sogar schon an manchem Kinderwagen eine Tablet- oder Handy-Halterung montiert ist“, kritisiert die Tullner Stadträtin Paula Maringer. Doch genau in dieser frühen Phase werden entscheidende Weichen für die Sprachentwicklung, Motorik und sozialen Kompetenzen gestellt. „Daher sollte die Bildschirmzeit, wenn überhaupt, sehr dosiert sein“, so Maringer.