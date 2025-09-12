Musikalisches Neuland hinter dicken Klostermauern

Spanierin auf den Spuren einer Heiligen

Die einzige Dame in der Komponistenrunde war die 29-jährige María Pérez Díez aus Spanien, die ihren Aufenthalt im Stift St. Florian ebenfalls genoss: „Ich ging jeden Tag in die Basilika, ich erlebte die Bruckner-Orgel und traf die St. Florianer Sängerknaben.“ Sie komponierte hauptsächlich am Klavier und wurde Fan des „Novizengartens“: „Hier habe ich gelesen, geschrieben und der Garten wurde ein sehr lebendiger Teil des kreativen Prozesses.“