Böse Überraschung nach Bau des neuen Bahnübergangs

„Kleinster Fehler kostet Leben“

Die ÖBB verweisen auf die Komplexität einer Bahnkreuzung: „Schranken und Ampeln müssen den höchsten Sicherheitsstandard erfüllen. Kleinste Fehler könnten Leben kosten, deshalb setzen wir auf absolut zuverlässige Technik.“ Am liebsten wären den ÖBB Strecken ohne Übergänge, die es auf der Mattigtalbahn zwischen Braunau und Friedburg rund 60-mal gibt. „Die sicherste Eisenbahnkreuzung ist die, die es nicht gibt“, heißt es seitens der ÖBB. In den letzten Jahren hätten sich die Unfälle mehr als halbiert, das zeige, dass Maßnahmen und Schließungen von Eisenbahnkreuzungen der richtige Weg seien.