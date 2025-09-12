Nicht nur die Liga blickt auf zwei Torhoffnungen
Bei Linzer Klubs
Eine Woche vor dem Stadtderby hoffen Blau-Weiß Linz und der LASK am Samstag gegen den GAK bzw. in Altach auch auf ihre neuen Stürmer Shon Weissman und Sasa Kalajdzic. Die aber derzeit so polarisieren bzw. im Fokus stehen wie die beiden Klub selbst!
Nicht nur Tore pflastern ihre Wege: Bei LASK-Zugang Sasa Kalajdzic ist es auch eine Krankenakte, die länger ist als der 2-m-Stürmer. Und bei Blau-Weiß-Neuerwerbung Shon Weissman sind es Skandalposting, die bis in den Herbst 2023 zurückreichen, die aber dennoch erst am Donnerstag auch die renommierte Süddeutsche Zeitung veranlasst haben, über den Israeli und dessen neuen Klub zu berichten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.