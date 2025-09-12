Nicht nur die Liga blickt auf zwei Torhoffnungen

Nicht nur Tore pflastern ihre Wege: Bei LASK-Zugang Sasa Kalajdzic ist es auch eine Krankenakte, die länger ist als der 2-m-Stürmer. Und bei Blau-Weiß-Neuerwerbung Shon Weissman sind es Skandalposting, die bis in den Herbst 2023 zurückreichen, die aber dennoch erst am Donnerstag auch die renommierte Süddeutsche Zeitung veranlasst haben, über den Israeli und dessen neuen Klub zu berichten.