Bei Linzer Klubs

Nicht nur die Liga blickt auf zwei Torhoffnungen

Oberösterreich
12.09.2025 18:30
Shon Weissman (l.) steht in der Kritik, Sasa Kalajdzic (r.) ist die neue LASK-Hoffnung.
Shon Weissman (l.) steht in der Kritik, Sasa Kalajdzic (r.) ist die neue LASK-Hoffnung.(Bild: Krone KREATIV/Gepa, LASK)

Eine Woche vor dem Stadtderby hoffen Blau-Weiß Linz und der LASK am Samstag gegen den GAK bzw. in Altach auch auf ihre neuen Stürmer Shon Weissman und Sasa Kalajdzic. Die aber derzeit so polarisieren bzw. im Fokus stehen wie die beiden Klub selbst! 

Nicht nur Tore pflastern ihre Wege: Bei LASK-Zugang Sasa Kalajdzic ist es auch eine Krankenakte, die länger ist als der 2-m-Stürmer. Und bei Blau-Weiß-Neuerwerbung Shon Weissman sind es Skandalposting, die bis in den Herbst 2023 zurückreichen, die aber dennoch erst am Donnerstag auch die renommierte Süddeutsche Zeitung veranlasst haben, über den Israeli und dessen neuen Klub zu berichten.

