„Suche den besten Mann, nicht den besten Freund“

Ex-Fußballprofi und Trainer-Legende Heinz Fuchsbichler organisierte in Altach das Event „The Sports Mindset“. Einer der Stargäste war Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick, der sich bei vielen Themen kein Blatt vor den Mund nahm. Im Lauf des Abends wurde auch skizziert, warum 70 Prozent aller Probleme weltweit an mangelnder Kommunikation liegen.