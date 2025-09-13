Vorteilswelt
Rangnick übte Kritik

„Suche den besten Mann, nicht den besten Freund“

Fußball International
13.09.2025 13:01
Ralf Rangnick sprach in Altach Klartext – so wie immer.
Ralf Rangnick sprach in Altach Klartext – so wie immer.(Bild: GEPA)

Ex-Fußballprofi und Trainer-Legende Heinz Fuchsbichler organisierte in Altach das Event „The Sports Mindset“. Einer der Stargäste war Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick, der sich bei vielen Themen kein Blatt vor den Mund nahm. Im Lauf des Abends wurde auch skizziert, warum 70 Prozent aller Probleme weltweit an mangelnder Kommunikation liegen.

Vor seinem Interview im edlen Business Club des SC Altach trainierte Rangnick noch mit Kindern in Hohenems. Voller Energie und Tatendrang stand er dann Moderator Georg Lüchinger Rede und Antwort. Kernthema war „Führung und Strategie im Spitzensport“. Aber Österreichs Fußball-Teamchef nahm auch zu vielen anderen Themen Stellung.

