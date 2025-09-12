Bei Verschiebearbeiten in der AMAG entgleiste Zug

Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Ried führte am Freitag gegen 9.30 Uhr im Gleisbereich eines Firmengeländes Arbeiten durch. Dabei bewegte er einen aus drei Waggons bestehenden Zug. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Braunau stand zu diesem Zeitpunkt auf dem vorgesehenen Trittbrett am vorderen Waggon und überprüfte die korrekte Einstellung der Weiche. Nach erfolgreicher Prüfung erteilte er via Funk das Kommando zum „Schieben“ an den Lokführer.



Mit Tempo 10 km/h

Dieser setzte den Zug in Bewegung und fuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h in die vorgesehene Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache entgleiste der Zug plötzlich. Dabei wurde der 23-Jährige leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau gebracht. Der 59-Jährige reagierte umgehend und stoppte den Zug sofort nach der Entgleisung.