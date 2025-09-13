Nach Kauf von Admiral: Was Tipico jetzt plant

LIVE: Pause! Arsenal führt dank Zubimendi-Traumtor
Premier League
Tipico greift in Österreich ganz oben an: Mit dem Kauf der Admiral-Kette von Novomatic steigt der Wettanbieter schlagartig zum Marktführer auf. Doch wie geht es nun mit der Marke Admiral? Und bringt sich Tipico beim heiß umkämpften Online-Glücksspiel in Stellung?
Es ist eine der größten Übernahmen aller Zeiten in Österreich, seit dieser Woche ist der Deal endgültig durch: Tipico kauft von Novomatic um Hunderte Millionen Euro die Admiral-Kette und wird damit auf einen Schlag Marktführer mit 40 Prozent bei Sportwetten. Der Bruttospielertrag von Admiral lag zuletzt bei über 200 Millionen Euro jährlich. Tipico hat seinen Hauptsitz, vor allem aus Steuergründen, in Malta und bot in Österreich schon mit einstelligem Marktanteil Wetten an.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.