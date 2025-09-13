Nach Kauf von Admiral: Was Tipico jetzt plant

Es ist eine der größten Übernahmen aller Zeiten in Österreich, seit dieser Woche ist der Deal endgültig durch: Tipico kauft von Novomatic um Hunderte Millionen Euro die Admiral-Kette und wird damit auf einen Schlag Marktführer mit 40 Prozent bei Sportwetten. Der Bruttospielertrag von Admiral lag zuletzt bei über 200 Millionen Euro jährlich. Tipico hat seinen Hauptsitz, vor allem aus Steuergründen, in Malta und bot in Österreich schon mit einstelligem Marktanteil Wetten an.