Blau-Weiß Linz gegen den Grazer AK ab 17 Uhr LIVE

Dem GAK tat die Länderspielpause laut Aussagen der Protagonisten besonders gut. „Wichtig war auch, dass sowohl Trainer als auch Spieler ein bisschen abschalten konnten, denn am Montag hat man auch gesehen, dass wieder alle top motiviert in die Matchwoche gestartet sind“, erzählte Ferdinand Feldhofer, Chefcoach der auswärts seit neun Spielen sieglosen Grazer. Ex-Blau-Weiß-Spieler Tobias Koch wird nach seiner roten Karte in der vergangenen Runde fehlen.