Blau-Weiß Linz gegen den Grazer AK ab 17 Uhr LIVE

Kellerduell am sechsten Spieltag der österreichischen Bundesliga. Blau-Weiß Linz empfängt den Grazer AK, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Am Tabellenende stehen derzeit Blau-Weiß Linz und der GAK, die beide noch auf den ersten Sieg in der neuen Saison warten. Das 2:2-Unentschieden bei Red Bull Salzburg und der Sieg im Cup in Schwaz gaben den Linzern zuletzt aber Selbstvertrauen. Nun gilt es, an diese Leistungen anzuknüpfen, sagte Trainer Mitja Mörec.
Dem GAK tat die Länderspielpause laut Aussagen der Protagonisten besonders gut. „Wichtig war auch, dass sowohl Trainer als auch Spieler ein bisschen abschalten konnten, denn am Montag hat man auch gesehen, dass wieder alle top motiviert in die Matchwoche gestartet sind“, erzählte Ferdinand Feldhofer, Chefcoach der auswärts seit neun Spielen sieglosen Grazer. Ex-Blau-Weiß-Spieler Tobias Koch wird nach seiner roten Karte in der vergangenen Runde fehlen.
