Der SCR Altach gegen den LASK – ab 17 Uhr LIVE

Sechster Spieltag in der österreichischen Bundesliga. Der SCR Altach empfängt den LASK, wir berichten ab 17 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der SCR Altach hat noch keines seiner 15 Bundesliga-Heimspiele gegen den LASK gewonnen – womit das Ländle-Kollektiv einen ungewollten Rekord hält. Die Altacher Frühform spricht aber dafür, dass diese Serie am Samstag brechen könnte. „Wir haben ein stabiles Konstrukt, konnten den Schwung direkt mitnehmen. Wir haben erst zwei Gegentore in fünf Ligaspielen erhalten“, erklärte Trainer Fabio Ingolitsch, dessen Mannschaft auf Tabellenplatz fünf steht und erst eine Niederlage kassiert hat. Saisonübergreifend ist man sechs Heimspiele schon ungeschlagen. Ingolitsch: „Auch letztes Jahr haben wir gegen den LASK zwei sehr gute Spiele absolviert. Wir müssen uns schon zutrauen, dass wir zuhause Punkte holen.“
Bei den Athletikern gibt es nach vier Niederlagen und nur einem Sieg viel Potenzial für Verbesserungen. „Für uns war die Länderspielpause sehr wichtig, wir haben intensiv daran gearbeitet, unsere Defensivarbeit zu verbessern“, sagte Trainer Joao Sacramento. „Uns erwartet ein schwieriges Spiel gegen eine gute Mannschaft. Die Altacher spielen speziell zuhause sehr aggressiv und versuchen, den Gegner hoch anzulaufen und früh unter Druck zu setzen.“ Mit Stürmer Sasa Kalajdzic hat der LASK einen spektakulären Neuzugang an Land gezogen. „Eine Bereicherung für die Bundesliga“ nannte Ingolitsch das Leihgeschäft der Linzer. „Wenn er am Platz sein sollte, hat er natürlich gewisse Qualitäten, alleine aufgrund seiner Größe und Kopfballstärke.“
