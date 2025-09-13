Der SCR Altach gegen den LASK – ab 17 Uhr LIVE

Der SCR Altach hat noch keines seiner 15 Bundesliga-Heimspiele gegen den LASK gewonnen – womit das Ländle-Kollektiv einen ungewollten Rekord hält. Die Altacher Frühform spricht aber dafür, dass diese Serie am Samstag brechen könnte. „Wir haben ein stabiles Konstrukt, konnten den Schwung direkt mitnehmen. Wir haben erst zwei Gegentore in fünf Ligaspielen erhalten“, erklärte Trainer Fabio Ingolitsch, dessen Mannschaft auf Tabellenplatz fünf steht und erst eine Niederlage kassiert hat. Saisonübergreifend ist man sechs Heimspiele schon ungeschlagen. Ingolitsch: „Auch letztes Jahr haben wir gegen den LASK zwei sehr gute Spiele absolviert. Wir müssen uns schon zutrauen, dass wir zuhause Punkte holen.“