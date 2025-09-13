„Industrie muss nachdenken, wo ihre Fehler sind“

Das Argument des Standortnachteils durch hohe Personalkosten lässt Stangl nicht gelten. Bei KTM etwa hätten Managementfehler die Insolvenz mitverursacht. „Klar ist, dass wir ein sehr schwieriges wirtschaftliches Umfeld haben“, so der AK-Präsident. „Nur ich glaube nicht, dass die Industrie sich freuen kann, wenn sie ihre eigenen Arbeitnehmer bluten lässt. Sie muss selber auch nachdenken, wo ihre Fehler sind.“