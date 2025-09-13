Vor Winklers Kür setzte ÖVP noch eine Provokation

Job des SPÖ-Chefs war in Oberösterreich nicht begehrt

Erst im Vorjahr juckte es ihn offenbar wieder, nachdem ihn Granden wie Brigitte Ederer ins Spiel gebracht hatten: Mit viel Elan bewarb sich der in Oberösterreich bis dahin eher unbekannte 62-Jährige als SPÖ-Landesparteichef – ein Job, der ob der Wahlergebnisse und mancher interner Vorgänge in der Landes-SPÖ in den vergangenen Jahren nicht besonders begehrt war. Winkler schaffte es, die wesentlichen Flügel hinter sich zu versammeln. Bei einer Urabstimmung im Juni erhielt er 95 Prozent.