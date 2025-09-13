Freie Sicht? Nicht im Stadion des Meisters

Rund um das Grazer Fußballstadion herrscht faktisch nie Ruhe. Während mittlerweile nicht nur Fußballfans in der steirischen Landeshauptstadt schon sehnlichst auf eine Entscheidung der Politik warten, ob bzw. wann die 1997 errichtete Arena umgebaut und modernisiert wird, ist bei den letzten Adaptierungen schon wieder was passiert.