Impfskepsis könnte laut Ärzten gefährlich werden

Der Patientenkreis, der sich die Spritze geben lassen will, schrumpfe trotzdem von Jahr zu Jahr. Das könne mit der Impfskepsis, die seit der Pandemie vor fünf Jahren zugenommen hat, zusammenhängen. Claudia Westreicher, Ärztin für Allgemeinmedizin, kritisiert diese Entwicklung: „Es gibt seitdem generell mehr solche Impfgegner. Obwohl die wahrscheinlich eh nicht zu mir in die Ordination kommen – ich bin Hausärztin am Land, hier wissen alle, dass ich Impfungen befürworte“, lacht die Ärztin.

„Die Leute fürchten sich nicht mehr“

Sie habe bemerkt, dass manche Menschen erst schlimme Krankheitsverläufe von Bekannten und Familie sehen müssten, um sich selbst schützen zu wollen: „Weil die Bereitschaft zum Impfen einige Zeit lang recht hoch war, kennen die Leute aber Erkrankungen wie Masern gar nicht mehr und fürchten sie deshalb auch nicht.“