Laufsportler (20) verlor am Berg die Orientierung

Bauchschmerzen führten am Freitag zu einem Einsatz der Bergretter: Ein 20-jähriger Trailläufer bekam auf der Grieskarscharte bei Grünau im Almtal Magenkrämpfe und wollte schnellstmöglich ins Tal. Dabei verlor er aber in der Dunkelheit die Orientierung und musste gerettet werden.
Am Freitag gegen 16.15 Uhr brach der 20-jährige Berg-Trailläufer aus Laakirchen zu einem Trainingslauf vom Almsee zum Offensee über das Tote Gebirge auf. Nachdem er die Strecke schon öfter absolviert hatte, kannte er den Verlauf und die Gegebenheiten.
Wollte rasch ins Tal
Als er die Grieskarscharte erreichte, bekam er plötzlich Magenkrämpfe und wollte so schnell wie möglich wieder zum Almsee absteigen. Mittels Handy-App fand er einen Steig zwischen Großen Woising und Einserkogel. Der führt direkt zum Almsee, wird aber selten begangen und ist nur spärlich markiert.
In Dunkelheit verlaufen
Der Bergläufer verlor immer wieder den Steig, alarmierte wegen der einsetzenden Dunkelheit und seiner gesundheitlichen Probleme gegen 20.30 Uhr die Bergrettung. Eine Stunde später erreichten die Bergretter den unterkühlen 20-Jährigen auf etwa 1000 Meter Seehöhe. Er wurde aufgewärmt, mit Getränken versorgt und ins Tal begleitet.
Kommentare
