Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bedarfsprognose

„Platz für jedes Kind bleibt das vorrangige Ziel“

Oberösterreich
12.09.2025 16:18
Während die Zahl der Kindergartenplätze bis 2028 sinkt, wächst der Bedarf in Krabbelstuben und ...
Während die Zahl der Kindergartenplätze bis 2028 sinkt, wächst der Bedarf in Krabbelstuben und Horten deutlich.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Die Stadt Linz hat ihre Bedarfsprognose für Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen bis 2028 vorgestellt. Während die Zahl der Kindergartenplätze in den kommenden Jahren sinkt, steigt der Bedarf in Krabbelstuben und Horten an. Mit Neubauten, Erweiterungen und flexiblen Lösungen will man auf diese Entwicklungen reagieren.

0 Kommentare

Die Stadt hat am Freitag ihre Bedarfsprognose für Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen bis 2028 vorgestellt – mit einem klaren Ergebnis: Trotz neuer gesetzlicher Vorgaben und steigender Anforderungen bleibt die Vollversorgung gewährleistet. „Unser Ziel bleibt trotz schwieriger Rahmenbedingungen klar: Ein Platz für jedes Kind. Die Prognose erlaubt uns, mit Weitblick zu planen und Familien weiter verlässliche Betreuung mit hoher Qualität anzubieten“, betont SP-Stadtvize Karin Hörzing.

Bedarf in Krabbelstuben und Horten steigt
Die Prognose zeigt eine differenzierte Entwicklung: In den Kindergärten sinkt die Kapazität bis 2028 von 6928 auf rund 6550 Plätze. Dennoch bleibt die Versorgung gewährleistet. Knackpunkt bleibt die Schaffung von Integrationsplätzen. Der Bedarf in den Krabbelstuben steigt. Aktuell gibt es 1287 Plätze, bis 2028 werden rund 100 zusätzliche benötigt. In den Horten wächst die Nachfrage besonders stark. Zwar wird das Angebot bis Herbst 2025 auf 5537 Plätze erweitert, doch wird für das Schuljahr 2025/26 ein Defizit von etwa 400 Plätzen erwartet.

Neubauten, Erweiterungen und Provisorien
Abhilfe sollen Doppelnutzungen von Schulräumen und gezielte Erweiterungen schaffen. Um den Bedarf auch künftig abzudecken, setzt die Stadt auf eine Kombination aus Neubauten, Erweiterungen und Provisorien. So entstehen etwa neue Gruppen in der Poschacherstraße, der Johann-Wilhelm-Klein-Straße sowie in der Europastraße in Oed. Im Hortbereich wird unter anderem der Neubau am Aubrunnerweg eröffnet. Parallel dazu sollen bestehende Strukturen optimiert und Doppelnutzungen schulischer Räume intensiviert werden.

Zitat Icon

Die Elternbefragung bestätigt: Unsere Krabbelstuben und Kindergärten bieten verlässliche Betreuung und pädagogisch hochwertige Arbeit. 

Karin Hörzing, SP-Sozialreferentin und Linzer Vizebürgermeisterin

Ein wesentlicher Faktor über alle Betreuungsformen hinweg ist der steigende Integrationsbedarf. Im aktuellen Bildungsjahr betreut die Stadt 695 Kinder mit besonderem Förderbedarf – viermal so viele wie noch 2018. Für besonders komplexe Fälle sollen künftig heilpädagogische Gruppen geschaffen werden. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
199.583 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
99.121 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
98.049 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2914 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1210 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Mehr Oberösterreich
Statt Tauben
Klaus Albrecht Schröder ist neuer Museums-Macher
Prozess in Wels
15-jähriges Mädchen in Schultoilette bedrängt
Bedarfsprognose
„Platz für jedes Kind bleibt das vorrangige Ziel“
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
OÖ Stiftskonzerte
Musikalisches Neuland hinter dicken Klostermauern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf