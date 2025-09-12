„Platz für jedes Kind bleibt das vorrangige Ziel“

Bedarf in Krabbelstuben und Horten steigt

Die Prognose zeigt eine differenzierte Entwicklung: In den Kindergärten sinkt die Kapazität bis 2028 von 6928 auf rund 6550 Plätze. Dennoch bleibt die Versorgung gewährleistet. Knackpunkt bleibt die Schaffung von Integrationsplätzen. Der Bedarf in den Krabbelstuben steigt. Aktuell gibt es 1287 Plätze, bis 2028 werden rund 100 zusätzliche benötigt. In den Horten wächst die Nachfrage besonders stark. Zwar wird das Angebot bis Herbst 2025 auf 5537 Plätze erweitert, doch wird für das Schuljahr 2025/26 ein Defizit von etwa 400 Plätzen erwartet.