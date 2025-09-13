Bei Rapids „Chefin“ heben auch die Superstars ab

Daniela Bauer verstärkt die Frauenpower im heimischen Fußball, springt als Geschäftsführerin in Hütteldorf ins kalte Wasser. Die 39-Jährige wird bei Rapid die Chefin über die Finanzen sein, verantwortlich für Marketing, Vertrieb und Digitalisierung. Ihr Netzwerk ist beeindruckend, ihr Ziel ehrgeizig: „Ich will die Branche aufbrechen.“