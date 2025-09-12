Abenteuer Krabbelstube: So klappt das Loslassen

„Mitgehen!“, schniefte der 2-Jährige im Vorzimmer, mit Tränen auf der Wange und den Schuhen in der Hand. So gerne wollte er seine größeren Geschwister in Kindergarten und Schule begleiten. Ich hockte mich neben ihn und drückte ihn fest. „Bald. Im Herbst geht die Krabbelstube los und da sind ganz viele Kinder, mit denen du spielen kannst. Freust du dich schon?“ Er wischte sich mit dem Ärmel über die Nase und schmunzelte. „Jaaa!“