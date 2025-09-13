Schöpfs großes Ziel: „Über Wolfsberg zur WM 2026!“

Slowenien legt Beziehung zur Steiermark „auf Eis“
Wegen Hymnen-Streit
WAC-Mittelfeldmotor Alessandro Schöpf ist für Didi Kühbauer in einer Kategorie „von einer anderer Welt“. Die Nationalteam-Rückkehr nach mehr als zwei Jahren machte den Tiroler jedenfalls stolz. Vor dem Hit WAC gegen Salzburg am heutigen Samstag hofft er auf einen „müden“ Gäste-Goalie Alex Schlager.
Länderspielpause vorbei! Während Wolfsbergs Cup-Erfolgscoach Didi Kühbauer mit seinen „Wölfen“ nach dem Monster-August mit neun Partien endlich mal durchschnaufen durfte („Wir konnten uns erholen und wieder Inhalte trainieren, in die Tiefe gehen!“), hatte Mittelfeldmotor Alessandro Schöpf die Ehre, wieder im ÖFB-Nationalteam dabei zu sein.
