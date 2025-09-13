Schöpfs großes Ziel: „Über Wolfsberg zur WM 2026!“

WAC-Mittelfeldmotor Alessandro Schöpf ist für Didi Kühbauer in einer Kategorie „von einer anderer Welt“. Die Nationalteam-Rückkehr nach mehr als zwei Jahren machte den Tiroler jedenfalls stolz. Vor dem Hit WAC gegen Salzburg am heutigen Samstag hofft er auf einen „müden“ Gäste-Goalie Alex Schlager.