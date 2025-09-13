Über Versäumtes und seine Lieblingsrolle als Opa

Mit Dr. Franz Gasselsberger (66) sitzt mir einer der prominentesten Banker Österreichs gegenüber. Der gebürtige Ampflwanger maturierte am BG Vöcklabruck. Es folgte ein Jus-Studium an der Uni Salzburg, dann arbeitete er in den Oberbank-Filialen Wels-Neustadt, Braunau und Altheim, ehe er ab 1991 zum Mitglied der Geschäftsleitung in Salzburg und im April 1998 in den Vorstand der Oberbank AG bestellt wurde. 2002 wurde er zum Sprecher, 2005 zum Vorsitzenden des Vorstandes mit dem Titel „Generaldirektor“ berufen. Wer ist der Mensch Franz Gasselsberger?