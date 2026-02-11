Möggers steht nach Rädlers Olympia-Gold kopf
Jubel im Liftstüble
Eine kleine Gemeinde in Vorarlberg bejubelt seine Olympiasiegerin! Der Empfang für Ariane Rädler, die zusammen mit Katharina Huber in Cortina sensationell Kombi-Gold holte, ist natürlich schon geplant – am Samstagnachmittag erreicht die Goldmedaille das Ländle.
Die kleine und beschauliche Leiblachtalgemeinde Möggers beherbergt seit Dienstag die 13. Vorarlberger Olympiasiegerin. Nach der Goldenen von Ariane Rädler trafen sich viele Freunde der 31-Jährigen am Abend im Liftstüble des Luggi-Leitner-Liftes, wo alles seinen Anfang nahm.
