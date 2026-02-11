Möggers steht nach Rädlers Olympia-Gold kopf

Die kleine und beschauliche Leiblachtalgemeinde Möggers beherbergt seit Dienstag die 13. Vorarlberger Olympiasiegerin. Nach der Goldenen von Ariane Rädler trafen sich viele Freunde der 31-Jährigen am Abend im Liftstüble des Luggi-Leitner-Liftes, wo alles seinen Anfang nahm.