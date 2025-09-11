Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Anders patschert

Wo in Wien Gefahren für Haushaltsunfälle lauern

Wien
11.09.2025 19:00
Verletzungsbilder und -gefahren beim Heimwerken unterscheiden sich in Wien deutlich vom ...
Verletzungsbilder und -gefahren beim Heimwerken unterscheiden sich in Wien deutlich vom durchschnittlichen österreichischen Haushaltsunfall.(Bild: andrey)

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit warnt vor einer rasant steigenden Zahl von Unfällen beim Heimwerken. Wien ist dabei mit einer Steigerung um 15 Prozent innerhalb nur eines Jahres ein Brennpunkt. Und die Art der Unfälle unterscheidet sich grundsätzlich von jenen im Rest des Landes.

0 Kommentare

2300 Wienerinnen und Wiener haben sich im letzten Jahr bei Arbeiten im eigenen Haushalt so schwer verletzt, dass eine Behandlung im Spital unausweichlich war, also deutlich über sechs Fälle pro Tag. Anders gerechnet: Für jeden 880. Wiener in der Stadt endete das Heimwerken letztes Jahr im Krankenhaus. Damit ist die Bundeshauptstadt in doppelter Hinsicht Spitzenreiter – bei den Zuwächsen und bei der Zahl der Verletzungen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 26°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
17° / 26°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
15° / 25°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
16° / 25°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
16° / 26°
Symbol heiter

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
186.100 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
163.530 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
108.743 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1574 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1351 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Anders patschert
Wo in Wien Gefahren für Haushaltsunfälle lauern
Razzia in Floridsdorf
Illegale Tabakfabrik: Marktamt stoppt Shisha-Küche
Champions League-Quali
Im LIVESTREAM: Austria gegen FC Paris gefordert
Verdächtiger geständig
25-Jährige außer Lebensgefahr nach Messerattacke
Auf Familienbesuch
Grenzpolizei schob türkische Oma in Windeseile ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf