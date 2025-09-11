Wo in Wien Gefahren für Haushaltsunfälle lauern

2300 Wienerinnen und Wiener haben sich im letzten Jahr bei Arbeiten im eigenen Haushalt so schwer verletzt, dass eine Behandlung im Spital unausweichlich war, also deutlich über sechs Fälle pro Tag. Anders gerechnet: Für jeden 880. Wiener in der Stadt endete das Heimwerken letztes Jahr im Krankenhaus. Damit ist die Bundeshauptstadt in doppelter Hinsicht Spitzenreiter – bei den Zuwächsen und bei der Zahl der Verletzungen.