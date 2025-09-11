ÖFB-Kicker droht zum „großen Verlierer“ zu werden

In den ersten beiden Bundesliga-Spielen für Borussia Mönchengladbach hat Kevin Stöger nicht so performt, wie es die Verantwortlichen erhofft haben. Kurz vor Ende der Transferzeit hat der Verein nochmal zugeschlagen und sich Giovanni Reyna von Borussia Dortmund verstärkt. Der US-Amerikaner ist nun kurz davor, dem ÖFB-Legionär seinen Stammplatz streitig zu machen.
Nach seinem Wechsel aus Bochum verläuft es für Stöger in Gladbach weiter nicht nach Plan. Die vergangene Saison war weitestgehend eine Enttäuschung – mit der neuen Spielzeit sollte nun auch ein Neustart erfolgen. Der Verkauf von Alassane Plea ebnete dem Österreicher den Weg in die Startelf.
In der Vorbereitung zeigte Stöger auf, warum ihn der Bundesligist unbedingt haben wollte – und auch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Fünftligist Atlas Delmenhorst wusste der 32-Jährige zu überzeugen. Trainer Gerardo Seoane verteilte ein Lob: „Kevin hat eine gute Vorbereitung hinter sich. Er kann für uns sehr wichtig sein, mit seinen Steckpässen, mit seinen Bällen hinter die Kette, auch mit den verbesserten Standards.“
Doch wenige Wochen später hat sich das Blatt wieder gewendet. Der Start in die neue Saison verlief für die „Fohlen“ nicht zufriedenstellend. Gegen Aufsteiger HSV gab es zum Auftakt ein schwaches 0:0 – am zweiten Spieltag eine 0:1-Pleite gegen Stuttgart. Und Stöger? Der konnte nicht die gewünschten Akzente in der Offensive setzen.
Transfer-Coup als Gefahr
Deshalb wurde man nochmal auf dem Transfermarkt tätig. Reyna könnte sich dabei als Coup erweisen. Allerdings zu einem, bei dem Stöger als Verlierer hervorgeht. Der US-Amerikaner muss zwar einigen Trainingsrückstand gutmachen, hat in seinen ersten Tagen aber schon gezeigt, dass er top motiviert ist.
Der 22-Jährige fühlt sich als „Zehner“ am wohlsten – dort, wo Stöger derzeit zum Einsatz kommt. Schon am Sonntag gegen Werder Bremen (ab 17.30 Uhr) soll Reyna zum Einsatz kommen – allerdings wohl noch von der Bank. Für ÖFB-Kicker Stöger ist jetzt aber klar: Will er weiter in der Startelf stehen und in Gladbach doch noch glänzen, muss er schnell abliefern!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.