Chance nicht genutzt?

ÖFB-Kicker droht zum „großen Verlierer“ zu werden

Deutsche Bundesliga
11.09.2025 20:41
Droht Kevin Stöger (rechts) auch in dieser Saison bald wieder die Bank?
Droht Kevin Stöger (rechts) auch in dieser Saison bald wieder die Bank?(Bild: AFP/APA/THOMAS KIENZLE)

In den ersten beiden Bundesliga-Spielen für Borussia Mönchengladbach hat Kevin Stöger nicht so performt, wie es die Verantwortlichen erhofft haben. Kurz vor Ende der Transferzeit hat der Verein nochmal zugeschlagen und sich Giovanni Reyna von Borussia Dortmund verstärkt. Der US-Amerikaner ist nun kurz davor, dem ÖFB-Legionär seinen Stammplatz streitig zu machen. 

Nach seinem Wechsel aus Bochum verläuft es für Stöger in Gladbach weiter nicht nach Plan. Die vergangene Saison war weitestgehend eine Enttäuschung – mit der neuen Spielzeit sollte nun auch ein Neustart erfolgen. Der Verkauf von Alassane Plea ebnete dem Österreicher den Weg in die Startelf.

Lesen Sie auch:
Kann Kevin Stöger (rechts) am Ende sogar vom Abschied von Alassane Plea profitieren?
Umbruch bei Gladbach
Knipser-Abschied als Chance für ÖFB-Legionär
15.07.2025

In der Vorbereitung zeigte Stöger auf, warum ihn der Bundesligist unbedingt haben wollte – und auch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Fünftligist Atlas Delmenhorst wusste der 32-Jährige zu überzeugen. Trainer Gerardo Seoane verteilte ein Lob: „Kevin hat eine gute Vorbereitung hinter sich. Er kann für uns sehr wichtig sein, mit seinen Steckpässen, mit seinen Bällen hinter die Kette, auch mit den verbesserten Standards.“ 

Doch wenige Wochen später hat sich das Blatt wieder gewendet. Der Start in die neue Saison verlief für die „Fohlen“ nicht zufriedenstellend. Gegen Aufsteiger HSV gab es zum Auftakt ein schwaches 0:0 – am zweiten Spieltag eine 0:1-Pleite gegen Stuttgart. Und Stöger? Der konnte nicht die gewünschten Akzente in der Offensive setzen.

Transfer-Coup als Gefahr
Deshalb wurde man nochmal auf dem Transfermarkt tätig. Reyna könnte sich dabei als Coup erweisen. Allerdings zu einem, bei dem Stöger als Verlierer hervorgeht. Der US-Amerikaner muss zwar einigen Trainingsrückstand gutmachen, hat in seinen ersten Tagen aber schon gezeigt, dass er top motiviert ist. 

Giovanni Reyna
Giovanni Reyna(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ALEX GRIMM)

Der 22-Jährige fühlt sich als „Zehner“ am wohlsten – dort, wo Stöger derzeit zum Einsatz kommt. Schon am Sonntag gegen Werder Bremen (ab 17.30 Uhr) soll Reyna zum Einsatz kommen – allerdings wohl noch von der Bank. Für ÖFB-Kicker Stöger ist jetzt aber klar: Will er weiter in der Startelf stehen und in Gladbach doch noch glänzen, muss er schnell abliefern! 

