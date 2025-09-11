ÖFB-Kicker droht zum „großen Verlierer“ zu werden

Der 22-Jährige fühlt sich als „Zehner“ am wohlsten – dort, wo Stöger derzeit zum Einsatz kommt. Schon am Sonntag gegen Werder Bremen (ab 17.30 Uhr) soll Reyna zum Einsatz kommen – allerdings wohl noch von der Bank. Für ÖFB-Kicker Stöger ist jetzt aber klar: Will er weiter in der Startelf stehen und in Gladbach doch noch glänzen, muss er schnell abliefern!