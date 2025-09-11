Israelische Sniper töteten Unbewaffnete in Gaza

Die beiden Scharfschützen hatten im November 2023 in einem Hochhaus im Viertel Tal al-Hawa in Gaza-Stadt Position bezogen. Ein damals entstandener Videoclip zeigt einen regungslosen Mann, über den sich ein anderer Mann beugt, woraufhin ein Schuss fällt und der zweite Mann nach hinten fällt, am Kopf blutend. Im Videointerview sagt „Sergeant D.“ es habe sich um seine „erste Tötung“ gehandelt. „Er war nicht bewaffnet, aber er befand sich in einer Kampfzone. Und er hatte keine guten Absichten.“ Er tue sich schwer zu verstehen, warum der zweite Mann dies getan habe. „Was ist denn so wichtig an einer Leiche?“