Die Jagd auf Meister Salzburg ist eröffnet

SALZBURG

Vier Meistertitel in Folge, dazu mit dem Ex-NHL-Ass Michi Raffl (spielt erstmals mit Bruder Thomas) verstärkt. Mit den Raffl-Brüdern, Lucas Thaler und Flo Lanzinger (kam schon auf Einsätze) hat Salzburg vier Villacher Stürmer. Klar sind die Bullen unter Ex-Teamchef Manny Viveiros als neuem Trainer der große Gejagte. Mit Ryan Murphy wechselte der beste Verteidiger der Liga nach München, trotzdem gab es in der CHL nur acht Gegentore in vier Partien.