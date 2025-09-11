Die Jagd auf Meister Salzburg ist eröffnet

Die Jagd auf die Meisterbullen ist eröffnet! Am Freitag wird die neue Saison in der ICE-Hockey-Liga eröffnet. Aufrüsten war groß in Mode, der Kampf um die Play-off-Tickets verspricht Hochspannung. Kein Stein auf dem anderen blieb in Wien – 14 Neuzugänge. Liga-Neuling Budapest verpflichtete sogar 17 Spieler, Innsbruck 14 oder Pustertal bislang 13 Cracks – und träumt vom Semifinale.
SALZBURG
Vier Meistertitel in Folge, dazu mit dem Ex-NHL-Ass Michi Raffl (spielt erstmals mit Bruder Thomas) verstärkt. Mit den Raffl-Brüdern, Lucas Thaler und Flo Lanzinger (kam schon auf Einsätze) hat Salzburg vier Villacher Stürmer. Klar sind die Bullen unter Ex-Teamchef Manny Viveiros als neuem Trainer der große Gejagte. Mit Ryan Murphy wechselte der beste Verteidiger der Liga nach München, trotzdem gab es in der CHL nur acht Gegentore in vier Partien.
