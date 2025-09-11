Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Eishockey-Liga startet

Die Jagd auf Meister Salzburg ist eröffnet

Eishockey
11.09.2025 12:30
Wer kann Salzburg nach vier Titeln in Folge gefährlich werden?
Wer kann Salzburg nach vier Titeln in Folge gefährlich werden?(Bild: Tröster Andreas)

Die Jagd auf die Meisterbullen ist eröffnet! Am Freitag wird die neue Saison in der ICE-Hockey-Liga eröffnet. Aufrüsten war groß in Mode, der Kampf um die Play-off-Tickets verspricht Hochspannung. Kein Stein auf dem anderen blieb in Wien – 14 Neuzugänge. Liga-Neuling Budapest verpflichtete sogar 17 Spieler, Innsbruck 14 oder Pustertal bislang 13 Cracks – und träumt vom Semifinale. 

0 Kommentare

SALZBURG
Vier Meistertitel in Folge, dazu mit dem Ex-NHL-Ass Michi Raffl (spielt erstmals mit Bruder Thomas) verstärkt. Mit den Raffl-Brüdern, Lucas Thaler und Flo Lanzinger (kam schon auf Einsätze) hat Salzburg vier Villacher Stürmer. Klar sind die Bullen unter Ex-Teamchef Manny Viveiros als neuem Trainer der große Gejagte. Mit Ryan Murphy wechselte der beste Verteidiger der Liga nach München, trotzdem gab es in der CHL nur acht Gegentore in vier Partien.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
183.536 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
134.297 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
103.950 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1753 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1572 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1336 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Eishockey
Krone Plus Logo
Eishockey-Liga startet
Die Jagd auf Meister Salzburg ist eröffnet
Krone Plus Logo
Koch zum ICE-Start
Drei ganz große Herausforderer für den Favoriten
Vorstellung
Neues Eisbullen-Quintett fügte sich schnell ein
Krone Plus Logo
99ers-Boss überzeugt:
Warum man in Graz das M-Wort in den Mund nimmt
Krone Plus Logo
Willkommen in Kärnten
VSV-Spätstarter hatte Traumsaison mit 92 Punkten

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf