Staatsstreich! Bolsonaro drohen 40 Jahre Haft

„Fast zur Diktatur zurückgekehrt“

Die Richter hatten nun seit Dienstag nacheinander ihre Positionen dargelegt. Einer von ihnen stimmte für einen Freispruch: Richter Luiz Fux argumentierte, das Gericht sei nicht dafür zuständig, ein „politisches Urteil“ zu fällen. Seine vier Kollegen sahen es hingegen als erwiesen an, dass Bolsonaro eine „kriminelle Organisation“ anführte, um sich nach seiner Wahlniederlage an der Macht zu halten. „Brasilien ist fast zur Diktatur zurückgekehrt“, so Richter Alexandre de Moraes.