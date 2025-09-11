Vorteilswelt
Historisches Urteil

Staatsstreich! Bolsonaro drohen 40 Jahre Haft

Außenpolitik
11.09.2025 23:43
Jair Bolsonaro (Archivbild)
Jair Bolsonaro (Archivbild)(Bild: AFP/EVARISTO SA)

Historisches Urteil in Brasilien: Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist wegen eines versuchten Staatsstreichs schuldig gesprochen worden – ihm droht nun eine Freiheitsstrafe von mehr als 40 Jahren.

Vier von fünf Richtern am obersten Gericht verurteilten den 70-Jährigen am Donnerstag in der Hauptstadt Brasília. Sie müssen nun über das Strafmaß für den Rechtspolitiker beraten.

Bolsonaro stand vor Gericht, weil er nach seiner Wahlniederlage 2022 einen Putschversuch gegen die Regierung seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva geplant haben soll. Die Generalstaatsanwaltschaft sieht ihn als Hauptakteur „der gravierendsten Handlungen zur Zerstörung der demokratischen Rechtsordnung“ in Brasilien.

Lesen Sie auch:
Eduardo Bolsonaro
Wollte Papa helfen
Bolsonaro-Sohn soll Ermittler bedroht haben
27.05.2025
Putschvorwürfe
Bolsonaro wollte Belagerungszustand ausrufen
20.05.2025

Von der Verteidigung hatte es geheißen, die Vorwürfe seien „das Ergebnis von Schlussfolgerungen und verzerrten Interpretationen von aus dem Zusammenhang gerissenen Handlungen und Äußerungen“.

„Fast zur Diktatur zurückgekehrt“
Die Richter hatten nun seit Dienstag nacheinander ihre Positionen dargelegt. Einer von ihnen stimmte für einen Freispruch: Richter Luiz Fux argumentierte, das Gericht sei nicht dafür zuständig, ein „politisches Urteil“ zu fällen. Seine vier Kollegen sahen es hingegen als erwiesen an, dass Bolsonaro eine „kriminelle Organisation“ anführte, um sich nach seiner Wahlniederlage an der Macht zu halten. „Brasilien ist fast zur Diktatur zurückgekehrt“, so Richter Alexandre de Moraes.

Der Prozess war das erste Gerichtsverfahren in Brasilien wegen Putschvorwürfen gegen einen früheren Staatschef. Neben Bolsonaro standen sieben weitere Angeklagte vor Gericht, darunter frühere Minister und Generäle. Sie wurden ebenfalls verurteilt.

